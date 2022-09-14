Забули забрати, довелося ховатися. У Харківській області затримали військового РФ

У Харківській області затримали російського військового, який переховувався після того, як його товариші по службі втекли під час наступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

"Вдалося затримати російського військового, жителя Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп'янського району. Його забули забрати з собою окупанти, коли втекли під час наступу Збройних сил України", - йдеться в повідомленні ДБР.

Окупант зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армією 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили ЗСУ.