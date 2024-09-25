Забув зачинити вікно в машині: як висушити салон після дощу

Неважливо, з чиєї провини це сталося, але буває: з неба дощ, а в машині залишилося відкритим вікно. Внаслідок чого в інтер’єрі трапляється невеличка повінь. Як швидко просушити салон, щоб волога не встигла накоїти власнику неприємностей?
Про алгоритм швидкої сушки інтер’єру машини читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocar.
Власне, затоплення може статись не тільки через людський фактор – наприклад, можуть допускати протічки ущільнювачі вікон, вражений іржею кузов або просто пролитися велика пляшка мінералки. Так чи інакше, видалити воду з салону бажано якнайшвидше.
Головна причина, з якої варто поквапитись з осушенням – це не тільки болотний запах в машині, але й провокація корозії, і пліснява на оббивці, і проблеми з контактами у роз'ємах проводки, і загроза безпеці руху. Тому що волога з атмосфери салону має звичку конденсуватись на вікнах, що автоматично означає, що водій може несподівано залишитись без огляду навколо.
Відразу після "повені" в салоні машини можуть стояти банальні калюжі води. Відтак, перш за все слід дослідити нижчі точки об'єму кузова: підлогу під килимами, потаємні закапелки багажника, заглиблення підлоги під сидіннями. Вода зазвичай накопичується саме тут, і хоч калюж ви можете не виявити, вологі килимове покриття і мокра "шумка" під ним розкажуть про масштаби вашого потопу.
Швидко висушити мокрий салон можна в такому порядку:
Постійна присутність вологи в машині – насправді дуже серйозний симптом. Адже в багатьох випадках кузов починає іржавіти саме з внутрішнього об’єму, і провокатором процесу виступає вода і насичене нею повітря. Тому дуже важливо з’ясувати шляхи, якими вода потрапляє в машину – і радійте, якщо це дійсно був разовий випадок, пов’язаний з незакритим у дощ вікном.
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