Забыл закрыть окно в машине: как высушить салон после дождя

Собственно, затопление может произойти не только из-за человеческого фактора – например, могут допускать уплотнительные протечки окон, пораженный ржавчиной кузов или просто пролиться большая бутылка минералки. Так или иначе, удалить воду из салона желательно как можно быстрее.

Главная причина, по которой следует поторопиться с осушением – это не только болотный запах в машине, но и провокация коррозии, и плесень на обивке, и проблемы с контактами в разъемах проводки, и угроза безопасности движения. Потому что влага из атмосферы салона имеет привычку конденсироваться на окнах, что автоматически означает, что водитель может неожиданно остаться без оглядки вокруг.

Как убрать влагу из салона машины

Сразу после "наводнения" в салоне машины могут стоять банальные лужи воды. Следовательно, прежде всего следует исследовать низшие точки объема кузова: пол под коврами, сокровенные закоулки багажника, углубление полов под сиденьями. Вода обычно скапливается именно здесь, и хоть лужу вы можете не обнаружить, влажные ковровые покрытия и мокрая "шумка" под ним расскажут о масштабах вашего потопа.

Быстро высушить мокрый салон можно в следующем порядке:

Разберитесь, как устроена отделка нижней части салона вашей модели – где и как расположена шумоизоляция, как крепятся коврики и пластик обивки, где проходят жгуты проводки. Вам помогут книга по ремонту, видео в интернете и подсказки других владельцев такой же модели;

Найдите большой сухой бокс с хорошей вентиляцией. Более простой вариант – жаркий солнечный день и свободная площадка, где вам никто не будет мешать. Хороший помощник в деле сушки – бытовой тепловентилятор;

Из салона и багажника уберите все содержащее влагу: коврики, подушки, мягкие игрушки, одежду, обувь, зонтики, вехи. Возможно, будет смысл снять чехлы с сидений;

Когда вы уверены, что на пол под коврами вода не попала, полностью интерьер можно не разбирать. Создайте в салоне высокую температуру и при этом позаботьтесь о вентиляции: первый фактор вам обеспечит солнце, второй – частично открытые окна;

Чтобы убрать воду с пола, нужно будет частично разобрать интерьер – демонтировать пластик, держащий края ковра и задрать их там, где будет найдена влага. Было бы хорошо извлечь из-под него мокрую шумоизоляцию – чтобы она не стала компрессом, который даст старт коррозии кузова. Воду можно выбирать сухими тряпками, бумажными полотенцами или газетами. Шумоизоляционные маты надо разложить отдельно на солнце, а штатный ковер (если он останется прикрепленным к машине) придется оставить в задранном состоянии, подперев его подручными предметами. Теоретически штатное напольное покрытие в машинах не должно пропускать воду, но как показывает практика, она часто находит способ попасть под него;

Разъемы электропроводки или электронные блоки, найденные вами в "мокрой зоне", нужно будет проверить на предмет влаги в контактах. Если она там будет найдена, штекеры нужно высушить, пока они не начали окисляться. Лучше перед тем обработать разъемы препаратом по уходу за контактами.

Кратко

Постоянное присутствие влаги в машине – действительно очень серьезный симптом. Ведь во многих случаях кузов начинает ржаветь именно из внутреннего объема, и провокатором процесса выступает вода и насыщенный ею воздух. Поэтому очень важно выяснить пути, по которым вода попадает в машину – и радуйтесь, если это действительно был разовый случай, связанный с незакрытым в дождь окном.