Забыл закрыть окно в машине: как высушить салон после дождя

Неважно, по чьей вине это произошло, но бывает: с неба дождь, а в машине осталось открытым окно. В результате чего в интерьере случается небольшое наводнение. Как быстро просушить салон, чтобы влага не успела натворить владельцу неприятностей?
Об алгоритме быстрой сушки интерьера машины читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.
Собственно, затопление может произойти не только из-за человеческого фактора – например, могут допускать уплотнительные протечки окон, пораженный ржавчиной кузов или просто пролиться большая бутылка минералки. Так или иначе, удалить воду из салона желательно как можно быстрее.
Главная причина, по которой следует поторопиться с осушением – это не только болотный запах в машине, но и провокация коррозии, и плесень на обивке, и проблемы с контактами в разъемах проводки, и угроза безопасности движения. Потому что влага из атмосферы салона имеет привычку конденсироваться на окнах, что автоматически означает, что водитель может неожиданно остаться без оглядки вокруг.
Сразу после "наводнения" в салоне машины могут стоять банальные лужи воды. Следовательно, прежде всего следует исследовать низшие точки объема кузова: пол под коврами, сокровенные закоулки багажника, углубление полов под сиденьями. Вода обычно скапливается именно здесь, и хоть лужу вы можете не обнаружить, влажные ковровые покрытия и мокрая "шумка" под ним расскажут о масштабах вашего потопа.
Быстро высушить мокрый салон можно в следующем порядке:
Постоянное присутствие влаги в машине – действительно очень серьезный симптом. Ведь во многих случаях кузов начинает ржаветь именно из внутреннего объема, и провокатором процесса выступает вода и насыщенный ею воздух. Поэтому очень важно выяснить пути, по которым вода попадает в машину – и радуйтесь, если это действительно был разовый случай, связанный с незакрытым в дождь окном.
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