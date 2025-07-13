Легендарна святиня Києва: чому Десятинну церкву неможливо відновити

"Про вигляд первісної Десятинної ми можемо лише приблизно здогадуватися і робити припущення", - пояснив експерт.

Що відомо про Десятинну церкву

Церква була зведена за наказом князя Володимира Великого у 988-996 роках. Вона стала першим кам’яним храмом не лише Києва, а й усієї Київської Русі. Назву отримала через те, що на її утримання князь віддавав десятину зі своїх доходів.

У 1240 році храм зруйнували війська хана Батия під час облоги Києва. Згодом митрополит Петро Могила у 1630-х роках звів на її руїнах невеликий храм святого Миколи. Його зображення збереглось, на відміну від вигляду первісного собору.

Унікальні знахідки

На місці руїн у 20 столітті археолог Вікентій Хвойка знайшов цеглу-плінфу з тризубом - тавром Володимира Великого. Це підтверджує, що тризуб як державний знак використовували ще у X столітті. За словами Кравця, на місці старовинної печі для випалу цегли можна було б відтворити її копію та виготовляти сувенірну плінфу для туристів.

"Я думаю, людям це було б цікаво", - додав дослідник.

До початку XX століття на території сучасного Дитинця ще були садиби, городи, домашні господарства. Люди тоді й не підозрювали, що прямо під ними - унікальні археологічні шари.