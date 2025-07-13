Легендарна святиня Києва: чому Десятинну церкву неможливо відновити

Найдавніший християнський храм Києва - Десятинну церкву - не можуть відновити, бо достеменно невідомо, як вона виглядала.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів дослідник історії та архітектури Єгор Кравець.
"Про вигляд первісної Десятинної ми можемо лише приблизно здогадуватися і робити припущення", - пояснив експерт.
Церква була зведена за наказом князя Володимира Великого у 988-996 роках. Вона стала першим кам’яним храмом не лише Києва, а й усієї Київської Русі. Назву отримала через те, що на її утримання князь віддавав десятину зі своїх доходів.
У 1240 році храм зруйнували війська хана Батия під час облоги Києва. Згодом митрополит Петро Могила у 1630-х роках звів на її руїнах невеликий храм святого Миколи. Його зображення збереглось, на відміну від вигляду первісного собору.
На місці руїн у 20 столітті археолог Вікентій Хвойка знайшов цеглу-плінфу з тризубом - тавром Володимира Великого. Це підтверджує, що тризуб як державний знак використовували ще у X столітті. За словами Кравця, на місці старовинної печі для випалу цегли можна було б відтворити її копію та виготовляти сувенірну плінфу для туристів.
"Я думаю, людям це було б цікаво", - додав дослідник.
До початку XX століття на території сучасного Дитинця ще були садиби, городи, домашні господарства. Люди тоді й не підозрювали, що прямо під ними - унікальні археологічні шари.
Раніше РБК-Україна розповідало про історію Десятинної церкви - першого кам’яного храму Київської Русі, його значення, архітектуру та долю. Церкву неодноразово руйнували, зокрема війська хана Батия, а спроби її відновлення у ХХ-ХХІ століттях залишилися нездійсненими. У храмі були поховані князь Володимир, його дружина Анна та княгиня Ольга.
Також ми розповідали про церкву Спаса на Берестові в Києво-Печерській лаврі, яка може бути місцем поховання Юрія Долгорукого - засновника Москви та князя Києва. Це суперечить російським імперським наративам, адже пов’язує витоки Москви з українською землею. Храм є унікальною пам’яткою XII століття, зберігає фрески з підписом Петра Могили та досі досліджується археологами.
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