Забули, що підірвали Каховську ГЕС? У РФ заявили про "раптове" підвищення води в Дніпрі

Фото: окупанти оголосили евакуацію у захопленій частині Херсонської області через нібито раптове підвищення води у Дніпрі (Getty Images)

Окупанти раптом заявили про нібито про "раптове" підвищення води у Дніпрі. Загарбники заявили про "евакуацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Йдеться про евакуацію з Новокаховського, Голопристанського та Алешкінського округів. Окупанти, нібито навіть радять зібрати особисті речі, документи, взяти продукти харчування на 3 дні і питну воду. "Перш ніж залишити свої житлові будинки, слід відключити газ і воду", - заявляють окупанти. Про місце збору буде повідомлено пізніше главами Військово-цивільних адміністрацій.