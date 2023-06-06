Забыли, что подорвали Каховскую ГЭС? В РФ заявили о "внезапном" повышении воды в Днепре

Фото: оккупанты объявили эвакуацию в захваченной части Херсонской области из-за якобы внезапного повышения воды в Днепре (Getty Images)

Оккупанты вдруг заявили о якобы о "внезапном" повышении воды в Днепре. Захватчики заявили об "эвакуации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Речь идет про эвакуацию из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Оккупанты, якобы даже советуют собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. "Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду", - заявляют оккупанты. О месте сбора будет сообщено позднее главами Военно-гражданских администраций.