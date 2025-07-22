Забудьте про розтяжку. Тренер пояснив, кому вона абсолютно не потрібна

Роками нас переконували, що розтяжка до і після тренування - це база фітнесу, запорука безпеки та гнучкості. Але чи всім її потрібно робити?

Кому розтяжка потрібна, а кому шкідлива, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео у Facebook відомого тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Кому потрібна розтяжка? Думка Віктора Мандзяка

За словами Віктора Мандзяка, розтяжка - це дуже специфічний інструмент, необхідний далеко не всім. Її справжня цінність розкривається у певних професіях та видах спорту, де екстремальна гнучкість є ключовою вимогою.

Гімнасти

Для них гнучкість - це основа майстерності та виконання складних елементів.

Стриптизерки

Професійна діяльність вимагає широкого діапазону рухів та пластичності.

Представники східних єдиноборств

Особливо ті, хто використовує високі удари ногами, де потрібна максимальна амплітуда рухів.

"Всім іншим людям розтяжка як мінімум не потрібна, декому може бути шкідлива", - категорично заявляє тренер.

Ця думка йде врозріз із тим, що роками вбивалося в голови відвідувачів спортзалів.

Коли розтяжка може бути шкідливою?

Віктор Мандзяк наголошує на важливості розуміння індивідуальних особливостей організму. Розтяжка може принести шкоду людям, які від природи мають підвищену гнучкість або певні медичні стани.

Природна гнучкість

Люди з гіпермобільністю суглобів або тими, хто від народження надзвичайно гнучкий, мають більш слабкі сполучні тканини. Надмірна розтяжка для них може призвести до нестабільності суглобів, вивихів та інших травм.

Дисплазія сполучної тканини

Це стан, при якому сполучна тканина (зв'язки, сухожилля) є надмірно еластичною або недостатньо міцною. Розтяжка в такому випадку може погіршити стан, викликати біль та призвести до хронічних проблем із суглобами.

Поширені міфи про розтяжку

Розтяжка не спалює калорії

На відміну від кардіо- або силових тренувань, розтяжка не є ефективним способом витрачання енергії. Вона не сприяє схудненню напряму. Якщо ваша мета - скинути вагу, краще зосередитися на інтенсивніших вправах.

Розтяжка не запобігає травмам (у більшості випадків)

Поширене переконання, що розтяжка перед тренуванням знижує ризик травм, не має однозначного наукового підтвердження для загальних фізичних навантажень. Для силових тренувань вона навіть може тимчасово знизити м'язову силу.

Силові вправи вже сприяють розтяжці

При виконанні силових вправ, особливо з повним діапазоном рухів, м'язи природним чином розтягуються. Наприклад, глибокі присідання, віджимання або станова тяга вже задіюють м'язи в розтягнутому стані, покращуючи їхню еластичність.

Незважаючи на критику, тренер визнає, що розтяжка може бути частиною вашої рутини, якщо вона приносить вам задоволення. Якщо ви відчуваєте себе краще, розслабляєтеся або просто насолоджуєтеся цим процесом, то немає причин повністю від неї відмовлятися.