Не забудьте перевести годинник: точний час переходу на "літо" в Україні

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Історія переходу на літній час в Україні

Основна мета переведення часу - оптимальне використання світлого часу доби та зниження витрат на освітлення. Практика переведення годинників існує в багатьох країнах світу і допомагає більш ефективно розподіляти ресурси.

Уперше Україна, будучи частиною СРСР, перейшла на літній час 1981 року. Спочатку цей період тривав з 1 квітня до 1 жовтня, але з 1984 року його скоригували: перехід на літній час стали здійснювати в останню неділю березня, а повернення до стандартного - в останню неділю вересня.

Після здобуття незалежності Україна затвердила власне регулювання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №509 від 13 травня 1996 року, на території країни діє час другого часового поясу (київський час) зі щорічним переведенням годинників:

в останню неділю березня о 3:00 ночі - на 1 годину вперед;

в останню неділю жовтня о 4:00 ночі - на 1 годину назад.

Коли переводити годинник у березні 2025 року

У 2025 році перехід на літній час відбудеться в ніч із 29 на 30 березня. В останню неділю березня о 3:00 ночі необхідно перевести годинник на 1 годину вперед, тобто з 03:00 на 04:00.

Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, ноутбуки та планшети, автоматично оновлюють час завдяки синхронізації з інтернет-серверами. Однак механічні годинники, будильники та інші пристрої без автоматичного налаштування доведеться перевести вручну.