Не забудьте перевести часы: точное время перехода на "лето" в Украине

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История перехода на летнее время в Украине

Основная цель перевода времени - оптимальное использование светлого времени суток и снижение затрат на освещение. Практика перевода часов существует во многих странах мира и помогает более эффективно распределять ресурсы.

Впервые Украина, будучи частью СССР, перешла на летнее время в 1981 году. Изначально этот период длился с 1 апреля по 1 октября, но с 1984 года его скорректировали: переход на летнее время стали осуществлять в последнее воскресенье марта, а возврат к стандартному - в последнее воскресенье сентября.

После обретения независимости Украина утвердила собственное регулирование. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, на территории страны действует время второго часового пояса (киевское время) с ежегодным переводом часов:

в последнее воскресенье марта в 3:00 ночи - на 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября в 4:00 ночи - на 1 час назад.

Когда переводить часы в марте 2025 года

В 2025 году переход на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта. В последнее воскресенье марта в 3:00 ночи необходимо перевести часы на 1 час вперед, то есть с 03:00 на 04:00.

Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки и планшеты, автоматически обновляют время благодаря синхронизации с интернет-серверами. Однако механические часы, будильники и другие устройства без автоматической настройки придется перевести вручную.