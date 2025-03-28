Не забудьте перевести часы: точное время перехода на "лето" в Украине

Ежегодно весной Украина переходит на летнее время. В этот период стрелки часов переводятся вперед, а осенью - возвращают назад.
Точное время перехода на "лето" в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
Основная цель перевода времени - оптимальное использование светлого времени суток и снижение затрат на освещение. Практика перевода часов существует во многих странах мира и помогает более эффективно распределять ресурсы.
Впервые Украина, будучи частью СССР, перешла на летнее время в 1981 году. Изначально этот период длился с 1 апреля по 1 октября, но с 1984 года его скорректировали: переход на летнее время стали осуществлять в последнее воскресенье марта, а возврат к стандартному - в последнее воскресенье сентября.
После обретения независимости Украина утвердила собственное регулирование. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, на территории страны действует время второго часового пояса (киевское время) с ежегодным переводом часов:
В 2025 году переход на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта. В последнее воскресенье марта в 3:00 ночи необходимо перевести часы на 1 час вперед, то есть с 03:00 на 04:00.
Большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, ноутбуки и планшеты, автоматически обновляют время благодаря синхронизации с интернет-серверами. Однако механические часы, будильники и другие устройства без автоматической настройки придется перевести вручную.
РБК-Украина ранее рассказывало, подписал ли президент Владимир Зеленский закон об отмене перевода часов.
Изначально смена времени внедрялась для уменьшения потребления электроэнергии, но современные исследования ставят под сомнение ее реальную эффективность.
Для написания материала использовались источники: Википедия, постановление Кабмина.
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