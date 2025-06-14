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Забудьте назавжди про біль у колінах завдяки цим простим змінам у житті

Три зміни у житті, які допоможуть уникнути болю в колінах (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після 50 років у жінок значно підвищується ризик виникнення болю в колінах. Причинами є природні вікові зміни, але уникнути цього можна за допомогою простих порад.

Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на сайт Eat This, Not That!

Фізіотерапевт Міліка Макдауелл розповіла, що коліна - найбільші суглоби в усьому тілі, вони з’єднують стегна з гомілками та несуть величезну відповідальність, допомагаючи зберігати рівновагу та вільно рухатися. Через це важливо підтримувати коліна у відмінній формі. 

Існують певні зміни способу життя, які можуть негативно вплинути на здоров'я колін, такі як збільшення ваги, втрата м'язів, зниження фізичної активності та гнучкості, а також зменшення діапазону рухів.

Нижче наведені способи, які допоможуть уникнути болю в колінах з віком.

Підтримуйте здорову вагу

Кілька зайвих кілограмів можуть створити серйозні проблеми для колін. Тому в будь-якому віці важливо підтримувати здорову вагу тіла.

Навіть незначна надмірна вага впливає на здоров’я колін більше, ніж ви думаєте.

"Наші коліна - це робочі конячки нижньої частини тіла, і надмірна вага (особливо навколо талії) збільшує навантаження на суглоб і збільшує ризик травм", - йдеться у повідомленні.

Тому зменшення маси тіла на 5-10% може значно допомогти зменшити навантаження на колінні суглоби та допомогти зберегти їхнє здоров’я в довгостроковій перспективі.

Працюйте над силою всього тіла

Фізичні вправи для розвитку сили є ключовими, коли справа доходить до догляду за колінами.

Сила сідниць, підколінних сухожиль та литок особливо захищає колінний суглоб.

Також сильніші м’язи живота та кора знімають навантаження з коліна, а достатній діапазон рухів у гомілковостопному суглобі (дорсифікація коліна над пальцями ніг) сприяє здоров’ю коліна та зменшує ризик падінь.

Регулярно займайтеся фізичними вправами

Включення всіх видів вправ у фітнес-режим корисне для загального самопочуття, але є деякі вправи, які дійсно впливають на колінні суглоби та можуть підтримувати їх у відмінному робочому стані.

Нижче наведено корисні вправи для суглобів:

  • основні вправи: скручування, присідання та планка
  • вправи для сідничних м'язів та підколінних сухожиль: мости та присідання
  • вправи для литкових м'язів: підйоми п'ят на одній та двох ногах

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