Забудьте навсегда о боли в коленях благодаря этим простым изменениям в жизни

После 50 лет у женщин значительно повышается риск возникновения боли в коленях. Причинами являются естественные возрастные изменения, но избежать этого можно с помощью простых советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Физиотерапевт Милика Макдауэлл рассказала, что колени - самые большие суставы во всем теле, они соединяют бедра с голенями и несут огромную ответственность, помогая сохранять равновесие и свободно двигаться. Поэтому важно поддерживать колени в отличной форме.
Существуют определенные изменения образа жизни, которые могут негативно повлиять на здоровье коленей, такие как увеличение веса, потеря мышц, снижение физической активности и гибкости, а также уменьшение диапазона движений.
Ниже приведены способы, которые помогут избежать боли в коленях с возрастом.
Несколько лишних килограммов могут создать серьезные проблемы для коленей. Поэтому в любом возрасте важно поддерживать здоровый вес тела.
Даже незначительный избыточный вес влияет на здоровье коленей больше, чем вы думаете.
"Наши колени - это рабочие лошадки нижней части тела, и избыточный вес (особенно вокруг талии) увеличивает нагрузку на сустав и увеличивает риск травм", - говорится в сообщении.
Поэтому уменьшение массы тела на 5-10% может значительно помочь уменьшить нагрузку на коленные суставы и помочь сохранить их здоровье в долгосрочной перспективе.
Физические упражнения для развития силы являются ключевыми, когда дело доходит до ухода за коленями.
Сила ягодиц, подколенных сухожилий и икр особенно защищает коленный сустав.
Также сильные мышцы живота и кора снимают нагрузку с колена, а достаточный диапазон движений в голеностопном суставе (дорсификация колена над пальцами ног) способствует здоровью колена и уменьшает риск падений.
Включение всех видов упражнений в фитнес-режим полезно для общего самочувствия, но есть некоторые упражнения, которые действительно влияют на коленные суставы и могут поддерживать их в отличном рабочем состоянии.
Ниже приведены полезные упражнения для суставов:
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