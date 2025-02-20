Забудьте про "магнезію". МОЗ пояснило профілактику гіпертонії

Міністерство охорони здоров'я зауважує, що гіпертонія є основною причиною передчасної смерті у всьому світі.

Діагноз гіпертонії підтверджують при повторному візиті пацієнта до медичного закладу, зазвичай через 1-4 тижні після першого виміру.

В цілому, гіпертонія діагностується, якщо при двократному вимірюванні в різні дні систолічний артеріальний тиск пацієнта ≥ 140 мм рт.ст.,чи діастолічний артеріальний тиск ≥ 90 мм рт.ст.

Для всіх дорослих:

Медики пояснили, що чинників виникнення артеріальної гіпертензії відносять:

сімейну історію гіпертонії,

вік старше 65 років,

супутні захворювання (діабет або хвороби нирок),

стать, у жінок гіпертонію виявляють частіше,

підвищений рівень холестерину,

низьку фізичну активність,

споживання солі понад 5 г на день,

надмірну вагу та ожиріння,

вживання їжі з насиченими жирами,

вживання продуктів з трансжирами,

низьку кількість спожитих овочів і фруктів в раціоні,

куріння та вживання алкоголю.

Проявами гіпертонії можуть бути - головний біль (найчастіше - в потиличній чи тім’яній частині), періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення, біль у ділянці серця, прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані та відчуття задухи.

Вимірювання артеріального тиску є єдиним діагностичним способом виявлення гіпертонії.

Як запобігти гіпертонії

Гіпертонія - одна з найпоширеніших проблем зі здоров’ям у світі, але її можна попередити завдяки простим змінам у способі життя.

Контролюйте харчування - зменшіть споживання солі, трансжирів і насичених жирів, обирайте збалансовану дієту.

Будьте фізично активними - регулярні фізичні навантаження покращують стан судин та серця.

Відмовтеся від шкідливих звичок - куріння та алкоголь підвищують ризик розвитку гіпертонії.

Слідкуйте за здоров’ям - якщо у вашій родині були випадки гіпертонії, проходьте регулярні обстеження.

Здоровий спосіб життя допомагає запобігти або вчасно виявити підвищений артеріальний тиск. А у деяких випадках правильне харчування та фізична активність можуть навіть зменшити потребу в медикаментах.

Чому варто забути про "магнезію" при гіпертонії

"Магнезія" (сульфат магнію) іноді використовується для швидкого зниження артеріального тиску при гіпертонічних кризах. Однак її застосування давно застаріло й вона була усунута з нових протоколів лікування від МОЗ.

Зауважимо, що дослідження показали, що магнезія не забезпечує стійкого контролю артеріального тиску при гіпертонічних кризах. Сучасні антигіпертензивні препарати, такі як каптоприл, ніфедипін, клонідин та інші, виявилися більш ефективними та безпечними для зниження тиску.

Водночас, внутрішньовенне введення магнезії може викликати небажані реакції, такі як почервоніння обличчя, головний біль, нудота та навіть серйозніші ускладнення при неправильному дозуванні.

Важливо пам'ятати, що самолікування магнезією без консультації з лікарем може бути небезпечним. Для ефективного контролю гіпертонії слід звертатися до фахівця, який призначить відповідне лікування та надасть рекомендації щодо способу життя.