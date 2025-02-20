Министерство здравоохранения отмечает, что гипертония является основной причиной преждевременной смерти во всем мире.

Диагноз гипертонии подтверждают при повторном визите пациента в медицинское учреждение, обычно через 1-4 недели после первого измерения.

В целом, гипертония диагностируется, если при двукратном измерении в разные дни систолическое артериальное давление пациента ≥ 140 мм рт.ст., или диастолическое артериальное давление ≥ 90 мм рт.ст.

Для всех взрослых:

Медики объяснили, что к факторам возникновения артериальной гипертензии относят:

семейную историю гипертонии,

возраст старше 65 лет,

сопутствующие заболевания (диабет или болезни почек),

пол, у женщин гипертонию выявляют чаще,

повышенный уровень холестерина,

низкую физическую активность,

потребление соли более 5 г в день,

избыточный вес и ожирение,

употребление пищи с насыщенными жирами,

употребление продуктов с трансжирами,

низкое количество потребляемых овощей и фруктов в рационе,

курение и употребление алкоголя.

Проявлениями гипертонии могут быть - головная боль (чаще всего - в затылочной или теменной части), периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение, боль в области сердца, учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии и ощущение удушья.

Измерение артериального давления является единственным диагностическим способом выявления гипертонии.

Как предотвратить гипертонию

Гипертония - одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире, но ее можно предупредить благодаря простым изменениям в образе жизни.

Контролируйте питание - уменьшите потребление соли, трансжиров и насыщенных жиров, выбирайте сбалансированную диету.

Будьте физически активными - регулярные физические нагрузки улучшают состояние сосудов и сердца.

Откажитесь от вредных привычек - курение и алкоголь повышают риск развития гипертонии.

Следите за здоровьем - если в вашей семье были случаи гипертонии, проходите регулярные обследования.

Здоровый образ жизни помогает предотвратить или вовремя выявить повышенное артериальное давление. А в некоторых случаях правильное питание и физическая активность могут даже уменьшить потребность в медикаментах.

Почему стоит забыть о "магнезии" при гипертонии

"Магнезия" (сульфат магния) иногда используется для быстрого снижения артериального давления при гипертонических кризах. Однако ее применение давно устарело и она была устранена из новых протоколов лечения от Минздрава.

Заметим, что исследования показали, что магнезия не обеспечивает устойчивого контроля артериального давления при гипертонических кризах. Современные антигипертензивные препараты, такие как каптоприл, нифедипин, клонидин и другие, оказались более эффективными и безопасными для снижения давления.

В то же время, внутривенное введение магнезии может вызвать нежелательные реакции, такие как покраснение лица, головная боль, тошнота и даже более серьезные осложнения при неправильной дозировке.

Важно помнить, что самолечение магнезией без консультации с врачом может быть опасным. Для эффективного контроля гипертонии следует обращаться к специалисту, который назначит соответствующее лечение и предоставит рекомендации по образу жизни.