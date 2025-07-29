Забудьте про авокадо: топ-4 суперфуди для здоров'я українців, які всі ігнорують

Топ-4 неочікуваних суперфудів

Кров'янка корисніша за екзотичні продукти

За словами гастроентеролога, перше місце серед суперкорисних продуктів посідає кров'янка. Вона пояснила, що кров - це унікальне джерело харчових речовин, які вже адаптовані для людського організму.

"Хворим з опіками переливають кров", - навела приклад лікар, підкреслюючи її цінність не лише як еритроцитів, а й як джерела необхідних нутрієнтів.

Печінка - доступний продукт, який має всі вітаміни

На другому місці у цьому списку - печінка (куряча, теляча, індича).

Експерт наголосила, що у печінці міститься "абсолютно все" - від вітамінів та мінералів до антиоксидантів, що робить її надзвичайно цінним продуктом для підтримки життєдіяльності організму.

"Золото в шкаралупі"

Третє місце посідає яйце. Яєчний білок названо "стандартом" білка без жиру. А жовток, який часто іменують "золотом у шкаралупі", багатий на омега-3 жирні кислоти, лютеїн та зеаксантин.

Однак гастроентеролог радить уникати тривалої термічної обробки жовтка.

Ідеальний варіант - яйце пашот. Якщо готуєте омлет, краще відділити жовток від білка, змішати білок з молоком/сметаною, а жовток додати у теплу страву наприкінці приготування.

Картопля - не ворог фігури, а заспокійливий "суперфуд"

До цього топу суперпродуктів експерт додала і картоплю, яку багато хто несправедливо виключає зі свого раціону через стереотипи про її "шкідливість" чи високу калорійність.

Гастроентеролог підкреслила, що картопля не приїдається завдяки вмісту гамма-аміномасляної кислоти - нейромедіатора, який діє як заспокійливе для людини.

Крім того, картопляний сік містить більше калію, ніж банани.

Щодо калорійності, то 100 грамів запеченої картоплі містить лише близько 70 кілокалорій, що значно менше, ніж 100 грамів будь-якого хліба (320-350 кілокалорій).

Звісно, калорійність страви з картоплі може зрости, якщо додати, наприклад, вершкове масло у пюре. Проте в запеченому вигляді картопля залишається надзвичайно корисним та доступним продуктом.