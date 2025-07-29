Забудьте об авокадо: топ-4 суперфуда для здоровья украинцев, которые все игнорируют

Топ-4 неожиданных суперфудов

Кровянка полезнее экзотических продуктов

По словам гастроэнтеролога, первое место среди суперполезных продуктов занимает кровянка. Она объяснила, что кровь - это уникальный источник пищевых веществ, которые уже адаптированы для человеческого организма.

"Больным с ожогами переливают кровь", - привела пример врач, подчеркивая ее ценность не только как эритроцитов, но и как источника необходимых нутриентов.

Печень - доступный продукт, который имеет все витамины

На втором месте в этом списке - печень (куриная, телячья, индюшачья).

Эксперт отметила, что в печени содержится "абсолютно все" - от витаминов и минералов до антиоксидантов, что делает ее чрезвычайно ценным продуктом для поддержания жизнедеятельности организма.

"Золото в скорлупе"

Третье место занимает яйцо. Яичный белок назван "стандартом" белка без жира. А желток, который часто именуют "золотом в скорлупе", богат омега-3 жирными кислотами, лютеином и зеаксантином.

Однако гастроэнтеролог советует избегать длительной термической обработки желтка.

Идеальный вариант - яйцо пашот. Если готовите омлет, лучше отделить желток от белка, смешать белок с молоком/сметаной, а желток добавить в теплое блюдо в конце приготовления.

Картофель - не враг фигуры, а успокаивающий "суперфуд"

К этому топу суперпродуктов эксперт добавила и картофель, который многие несправедливо исключают из своего рациона из-за стереотипов о его "вредности" или высокой калорийности.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что картофель не приедается благодаря содержанию гамма-аминомасляной кислоты - нейромедиатора, который действует как успокоительное для человека.

Кроме того, картофельный сок содержит больше калия, чем бананы.

Что касается калорийности, то 100 граммов запеченного картофеля содержит лишь около 70 килокалорий, что значительно меньше, чем 100 граммов любого хлеба (320-350 килокалорий).

Конечно, калорийность блюда из картофеля может возрасти, если добавить, например, сливочное масло в пюре. Однако в запеченном виде картофель остается чрезвычайно полезным и доступным продуктом.