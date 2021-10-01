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"Забудьте об антибиотиках": эксперт рассказала о смертельном риске самолечения COVID-19

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Киев, Пятница 01 октября 2021 23:24
"Забудьте об антибиотиках": эксперт рассказала о смертельном риске самолечения COVID-19 Фото: самолечение COVID может оказаться смертельно опасным (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Проблема невысоких темпов вакцинации не единственная проблема, которая несет опасность для украинцев. Самолечение COVID-19 может оказаться смертельным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Екатерины Булавиной в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Она напомнила, что не менее важно выбрать правильное лечение во время течения болезни.

"Эти смерти, они не только о том, что не вакцинированы люди, они еще и про очень высокие риски, связанные с неправильным лечением и самолечением. Пожалуйста, забудьте слово "антибиотики", пока для этого не будет весомых оснований. Найдите себе хорошего врача и перестаньте делать глупости, потому что вы можете себя убить этим", - заявила Булавинова.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" во время прямого эфира 1 октября обсуждают конфликт спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, новую волну коронавирус, а также тарифы на газ в грядущем отопительном сезоне. Среди гостей и экспертов в студии - Виталий Кличко, Тарас Жиравецкий, Дмитрий Ламза, Екатерина Булавинова и другие.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.


Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.


Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку на самом деле.


Еще эксперты выяснили, с какой эмоцией в Украине живут сегодня 16-18-летние украинцы.


Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.

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