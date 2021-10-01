"Забудьте про антибіотики": експерт розповіла про смертельний ризик самолікування COVID-19

Проблема невисоких темпів вакцинації не єдина проблема, яка несе небезпеку для українців. Самолікування COVID - 19 може виявитися смертельним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Катерини Булавіної в ефірі ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

Вона нагадала, що не менш важливо вибрати правильне лікування під час перебігу хвороби.

"Ці смерті, вони не тільки про те, що не вакциновані люди, вони ще й про дуже високі ризики, пов'язані з неправильним лікуванням і самолікуванням. Будь ласка, забудьте слово "антибіотики", поки для цього не буде вагомих підстав. Знайдіть собі хорошого лікаря і перестаньте робити дурниці, тому що ви можете себе вбити цим", - заявила Булавінова.

p>У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" під час прямого ефіру 1 жовтня обговорюють конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні. Серед гостей і експертів у студії - Віталій Кличко, Тарас Жиравецький, Дмитро Ламза, Катерина Булавінова та інші.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.



Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.



Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.



Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.



Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.