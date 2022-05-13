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Забудем советские системы. Украине нужны истребители западного образца, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украине для ведения воздушных боев против России нужны истребители западного образца. Поскольку нынешними темпами войны советское вооружение в странах НАТО быстро закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Welt.

По его словам, на сегодня заметна ведущая роль Германии в введении нефтяного эмбарго в отношении России.

"Так что, если Германия захочет, она может найти и принять решения. Однако, когда дело доходит до оружия, мы все еще находимся в неловкой фазе принятия решений", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина хотела бы в первую очередь получить от Германии и других стран реактивные системы залпового огня и военные самолеты западного образца.

"Забудем советские системы, это конец… Если эта война будет продолжаться, то скоро будут исчерпаны последние запасы советского оружия в странах, готовых предоставить его нам", - отметил министр.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Украина должна получить словацкие истребители Миг-29. Согласно договоренностей, взамен польские ВВС будут патрулировать воздушное пространство Словакии, пока она не получить 14 истребителей F-16 по контракту с США.

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ГерманияДмитрий КулебаВойна России против Украины