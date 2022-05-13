Забудемо радянські системи. Україні потрібні винищувачі західного зразка, - Кулеба

За його словами, на сьогодні помітна провідна роль Німеччини у введенні нафтового ембарго щодо Росії.

"Так що, якщо Німеччина захоче, вона може знайти і прийняти рішення. Однак, коли справа доходить до зброї, ми все ще перебуваємо в незручній фазі прийняття рішень", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що Україна хотіла б в першу чергу отримати від Німеччини та інших країн реактивні системи залпового вогню і військові літаки західного зразка.

"Забудемо радянські системи, це кінець ... Якщо ця війна триватиме, то скоро будуть вичерпані останні запаси радянської зброї в країнах, готових надати її нам", - зазначив міністр.