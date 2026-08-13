Забруднення водойм на Київщині: влада озвучила нові попередження для населення

Мешканці Київської області, які проживають у приватному секторі вздовж русла річки Ірпінь, повинні дотримуватися низки важливих правил на тлі забруднення місцевих водойм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бучанської районної державної адміністрації.

Місцева влада насамперед звертається до жителів:

села Стоянка Білогородської сільської територіальної громади;

міста Ірпінь;

населених пунктів Гостомельської селищної територіальної громади.

Особливу увагу на ці попередження варто звернути людям, у яких відсутнє централізоване водопостачання.

"У зв’язку із забрудненням водойм у Борщагівській сільській територіальній громаді та загибелі значної кількості риби, звертаємо вашу увагу на тому, що р. Борщагівка, до якої наразі потрапили речовини невстановленого походження, є правою притокою р. Ірпінь", - йдеться в заяві.

Експерти вже відібрали проби води та зразки риби для проведення лабораторних досліджень. Незабаром буде визначене походження/потрапляння небезпечних речовин та протяжності забруднення самої води. Всі результати будуть оголошені згодом.

Наразі місцева влада закликає населення утриматися від: