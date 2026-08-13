Забруднення водойм на Київщині: влада озвучила нові попередження для населення
Мешканці Київської області, які проживають у приватному секторі вздовж русла річки Ірпінь, повинні дотримуватися низки важливих правил на тлі забруднення місцевих водойм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бучанської районної державної адміністрації.
Місцева влада насамперед звертається до жителів:
- села Стоянка Білогородської сільської територіальної громади;
- міста Ірпінь;
- населених пунктів Гостомельської селищної територіальної громади.
Особливу увагу на ці попередження варто звернути людям, у яких відсутнє централізоване водопостачання.
"У зв’язку із забрудненням водойм у Борщагівській сільській територіальній громаді та загибелі значної кількості риби, звертаємо вашу увагу на тому, що р. Борщагівка, до якої наразі потрапили речовини невстановленого походження, є правою притокою р. Ірпінь", - йдеться в заяві.
Експерти вже відібрали проби води та зразки риби для проведення лабораторних досліджень. Незабаром буде визначене походження/потрапляння небезпечних речовин та протяжності забруднення самої води. Всі результати будуть оголошені згодом.
Наразі місцева влада закликає населення утриматися від:
- використання води з криниць та свердловин для споживання у сирому вигляді, а здійснювати попередньо її кип’ятіння чи використовувати бутельовану (фасовану) воду;
- відпочинку на узбережжі р. Ірпінь, особливо купання та риболовлі;
- приготування страв з виловленої риби, чи годування тварин;
- використання річкової води для поливу городів та інших домашніх потреб.
Що відомо про забрудення водойм на Київщині
11 серпня стало відомо про екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді.
У регіоні зафіксували масовий мор риби. На цьому тлі доступ до водойм почали обмежувати.
Одна з ймовірних версій НС - витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.
Згодом стало відомо, що Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. Крім того, було організовано збір і подальшу утилізацію загиблої риби.