Загрязнение водоемов на Киевщине: власти озвучили новые предупреждения для населения
Жители Киевской области, которые проживают в частном секторе вдоль русла реки Ирпень, должны соблюдать ряд важных правил на фоне загрязнения местных водоемов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бучанской райгосадминистрации.
Местные власти прежде всего обращаются к жителям:
- села Стоянка Белогородской сельской территориальной громады;
- города Ирпень;
- населённых пунктов Гостомельской поселковой территориальной громады.
Особое внимание на эти предупреждения следует обратить людям, у которых нет централизованного водоснабжения.
"В связи с загрязнением водоемов в Борщаговской сельской территориальной общине и гибели значительного количества рыбы, обращаем ваше внимание на то, что р. Борщаговка, в которую попали вещества неустановленного происхождения, является правым притоком р. Ирпень", - сказано в заявлении.
Эксперты уже отобрали пробы воды и образцы рыбы для проведения лабораторных исследований. В скором времени будет определено происхождение/попадание опасных веществ и протяженность загрязнения самой воды. Все результаты будут объявлены чуть позже.
В настоящее время местные власти призывают население воздержаться от:
- использование воды из колодцев и скважин для потребления в сыром виде, а осуществлять предварительно кипячение или использовать бутылированную (фасованную) воду;
- отдыха на побережье р. Ирпень, особенно купания и рыбалки;
- приготовление блюд из выловленной рыбы или кормление животных;
- использование речной воды для полива огородов и других домашних нужд.
Что известно о загрязнении водоемов в Киевской области
11 августа стало известно об экологической чрезвычайной ситуации в Борщаговской общине.
В регионе зафиксирован массовый мор рыбы. На этом фоне доступ к водоемам начали ограничивать.
Одна из вероятных версий ЧС - утечка сточных вод во время проведения ремонтных работ на одном из расположенных рядом объектов в Киеве. Загрязнение могло попасть в водоемы области через сеть ливневой канализации.
Впоследствии стало известно, что Госэкоинспекции и Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований. Кроме того, был организован сбор и последующая утилизация погибшей рыбы.