Забруднення рухається Десною. У Мінприроди назвали єдиний ризик для води в Києві

Яка ситуація з водою в річці Десна

Згідно з оперативною інформацією Мінприроди, якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми, тоді як у пункті водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна по хімічному споживанню кисню - з 28,37 до 33,2 міліграм на дециметр кубічний (при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний).

Уточнюється також, що розчинений кисень - вище норми, хоч і трохи знизився з 6,22 до 5,4 міліграм на дециметр кубічний.

У відомстві наголосили, що ризиків для здійснення водозабору немає, а забруднення, що рухається Десною, менш концентроване (порівняно із ситуацією на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині).

Спеціалістами наразі не виявлено:

перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів

перевищень по азоту амонійному, нітритах та хлоридах

загибелі риби

Водночас подекуди фіксується потемніння води.

"Наголошуємо, що за даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди "Київводоканалу" справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил", - наголосили у прес-службі Мінприроди.

Експерти розповіли й про єдиний ризик - можливий запах.

"Однак для його усунення "Київводоканалом" заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення показників якості води у Десні "Київводоканал" застосовуватиме технологію посиленого очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забруднення та неприємні запахи", - пояснили у міністерстві.

Що відбувається у річці Сейм

У межах Сумської області в річці Сейм спостерігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу - до Мутина.

У селі Чумакове Буринського району Сумської області:

хімічне споживання кисню зросло з 30 до 84,2 мгО/дм3 (при нормі 30 мгО/дм³)

вміст завислих речовин - збільшився

вміст розчиненого кисню у воді - відповідає нормі

У Чернігівській області відбувається покращення якості води річки Сейм:

фіксується збільшення вмісту розчиненого у воді кисню до 8,05-8,11 міліграм на дециметр кубічний

показник хімічного споживанню кисню - перебуває в межах 28-30 міліграм на дециметр кубічний

показники азоту амонійного, заліза загального та марганцю дещо знизились та не перевищують допустимі норми

"Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині свідчать, якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах до міста Остер", - додали у Мінприроди.

Уточнюється, що в місті Остер хімічне споживання кисню вище норми у 1,1 рази, розчинений кисень за добу зріс з 5,8 до 7,05 міліграм на дециметр кубічний.

Тим часом по азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень по всіх пунктах спостереження не зафіксовано.

"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - наголошують експерти.

Зазначається також, що Державним агентством водних ресурсів, Державною екологічною інспекцією та "Чернігівводоканалом" у 9 точках встановлені аераційні установки:

6 - у Чернігівській області

3 - в Київській області

"Вони штучно насичують воду киснем, сприяючи прискоренню окислення органічних речовин і допомагаючи природному процесу самоочищення річок", - пояснили у прес-службі міністерства.