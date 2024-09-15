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Забруднення в річці Десна дісталося Київської області

Фото: забруднення в Десні дісталося Київської області (t.me/uriad24)
Автор: Каріна Левицька

Забруднення річки Десна дісталося Київської області. Станом на 15 вересня, пляма забруднення вже спостерігається між селами Літки та Рожни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Державного агентства водних ресурсів України Ігоря Гопчака в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим", - підкреслив Гопчак.

Голова Державного агентства водних ресурсів зазначив, що експерти вже почали фіксувати перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у Десні у Київській області.

За його словами, наразі киянам все одно не варто хвилюватися щодо якості питної води, адже фахівці "Київводоканалу" вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води у домівки містян.

"У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто "Київводоканал" може прибрати й запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", - заявив представник Держводагенства.

 

 

Нагадаємо, раніше сьогодні в Міндовкіллі наголосили, що забруднення Сейму і Десни не вплине на якість води у Києві.

РБК-Україна повідомляло, що минулого місяця у річці Десна виявили отруйну речовину, що спускалася вниз течією з напрямку україно-російського кордону.

Детальніше про забруднення річок і чи є реальна загроза для Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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