Забруднення в річці Десна дісталося Київської області

"На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим", - підкреслив Гопчак.

Голова Державного агентства водних ресурсів зазначив, що експерти вже почали фіксувати перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у Десні у Київській області.

За його словами, наразі киянам все одно не варто хвилюватися щодо якості питної води, адже фахівці "Київводоканалу" вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води у домівки містян.

"У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто "Київводоканал" може прибрати й запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", - заявив представник Держводагенства.