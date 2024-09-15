Загрязнение в реке Десна добралось до Киевской области

"На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно находится уже в Киевской области между селами Летки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", - подчеркнул Гопчак.

Глава Государственного агентства водных ресурсов отметил, что эксперты уже начали фиксировать первые признаки изменения цвета воды и уровня мутности в Десне в Киевской области.

По его словам, сейчас киевлянам все равно не стоит волноваться по качеству питьевой воды, ведь специалисты "Киевводоканала" принимают все меры для предотвращения попадания грязной воды в дома горожан.

"В пятницу приехали 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. То есть "Киевводоканал" может убрать и запах, и органическое вещество, жители Киева будут снабжены питьевой водой соответствующей качества", - заявил представитель Госводагенства.