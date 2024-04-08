Забруднення не фіксують, заходи у Звягельській громаді "превентивні", - Житомирська ОВА

Як відзначив Бунечко, удар був завданий близько о 02:35. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей - це більше "превентивна міра" й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни", - додав голова ОВА.

Бунечко зауважив, що забруднення, яке може нести небезпеку населенню, не фіксується. Разом з тим в регіоні працює екологічна інспекція для того, щоб встановити й заспокоїти громадян.

Нічний удар по Житомирській області

Цієї ночі, 8 квітня, терористи атакували об'єкт критичної інфраструктури у Звягельській громаді Житомирської області. У громаді попередили про пряму загрозу забруднення повітря й рекомендували цивільним залишатись в приміщеннях із закритими вікнами. Також було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.