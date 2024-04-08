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Забруднення не фіксують, заходи у Звягельській громаді "превентивні", - Житомирська ОВА

Фото: забруднення в Житомирській області не фіксують, заходи у Звягельській громаді "превентивні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Забруднення повітря внаслідок нічного удару по об'єкту інфраструктури Житомирській області не фіксують. Заходи, що були введені у Звягельській громаді "превентивні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі "Радіо Свобода".

Як відзначив Бунечко, удар був завданий близько о 02:35. Постраждалих внаслідок обстрілу немає. 

"Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей - це більше "превентивна міра" й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни", - додав голова ОВА. 

Бунечко зауважив, що забруднення, яке може нести небезпеку населенню, не фіксується. Разом з тим в регіоні працює екологічна інспекція для того, щоб встановити й заспокоїти громадян. 

Нічний удар по Житомирській області  

Цієї ночі, 8 квітня, терористи атакували об'єкт критичної інфраструктури у Звягельській громаді Житомирської області. У громаді попередили про пряму загрозу забруднення повітря й рекомендували цивільним залишатись в приміщеннях із закритими вікнами. Також було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.

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