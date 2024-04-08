У Житомирській області окупанти поцілили в інфраструктуру. Є загроза забруднення повітря

У Звягельській громаді Житомирської області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечко в Telegram та Звягельську міську раду .

"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", - йдеться в повідомленні.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", - повідомляють у Звягельській міській раді.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Зазначається, що в ході атаки силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів.

Атака шахедів в ніч на 8 квітня

Російські загарбники для повітряного удару по Україні цієї ночі застосували 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони була знищена понад половина з ударних безпілотників та авіаракета противника.

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