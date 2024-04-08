ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Забруднення не фіксують, заходи у Звягельській громаді "превентивні", - Житомирська ОВА

Понеділок 08 квітня 2024 10:05
UA EN RU
Забруднення не фіксують, заходи у Звягельській громаді "превентивні", - Житомирська ОВА Фото: забруднення в Житомирській області не фіксують, заходи у Звягельській громаді "превентивні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Забруднення повітря внаслідок нічного удару по об'єкту інфраструктури Житомирській області не фіксують. Заходи, що були введені у Звягельській громаді "превентивні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі "Радіо Свобода".

Як відзначив Бунечко, удар був завданий близько о 02:35. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Те що ви сказали, що Звягельською міською радою рекомендовано сьогодні не виходити на вулицю й прийнято рішення щодо дистанційного навчання для дітей - це більше "превентивна міра" й перевірка нас на те, чи можемо ми працювати в умовах можливої ескалації. Зараз прямої загрози немає, зараз працює вже оперативно-слідча група для встановлення й фіксації злочинів Росії проти мирної інфраструктури країни", - додав голова ОВА.

Бунечко зауважив, що забруднення, яке може нести небезпеку населенню, не фіксується. Разом з тим в регіоні працює екологічна інспекція для того, щоб встановити й заспокоїти громадян.

Нічний удар по Житомирській області

Цієї ночі, 8 квітня, терористи атакували об'єкт критичної інфраструктури у Звягельській громаді Житомирської області. У громаді попередили про пряму загрозу забруднення повітря й рекомендували цивільним залишатись в приміщеннях із закритими вікнами. Також було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Житомир
NEWS
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче