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Загрязнения не фиксируют, меры в Звягельской общине "превентивные", - Житомирская ОВА

Понедельник 08 апреля 2024 10:05
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Загрязнения не фиксируют, меры в Звягельской общине "превентивные", - Житомирская ОВА Фото: загрязнения в Житомирской области не фиксируют, меры в Звягельской общине "превентивные" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Загрязнение воздуха в результате ночного удара по объекту инфраструктуры Житомирской области не фиксируют. Меры, которые были введены в Звягельской общине "превентивные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в эфире "Радио Свобода".

Как отметил Бунечко, удар был нанесен около 02:35. Пострадавших в результате обстрела нет.

"То что вы сказали, что Звягельским городским советом рекомендовано сегодня не выходить на улицу и принято решение о дистанционном обучении для детей - это больше "превентивная мера" и проверка нас на то, можем ли мы работать в условиях возможной эскалации. Сейчас прямой угрозы нет, сейчас работает уже оперативно-следственная группа для установления и фиксации преступлений России против мирной инфраструктуры страны", - добавил глава ОГА.

Бунечко отметил, что загрязнение, которое может нести опасность населению, не фиксируется. Вместе с тем в регионе работает экологическая инспекция для того, чтобы установить и успокоить граждан.

Ночной удар по Житомирской области

Этой ночью, 8 апреля, террористы атаковали объект критической инфраструктуры в Звягельской общине Житомирской области. В громаде предупредили о прямой угрозе загрязнения воздуха и рекомендовали гражданским оставаться в помещениях с закрытыми окнами. Также было принято решение о дистанционном обучении в учреждениях общего среднего образования.

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