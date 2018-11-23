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В заброшенном доме Одесской области полиция обнаружила тело 9-летней девочки

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 17:03
В заброшенном доме Одесской области полиция обнаружила тело 9-летней девочки
Фото: дом, в котором нашли погибшую (od.npu.gov.ua)

Правоохранители сообщают о признаках насильственной смерти ребенка

В заброшенном доме одного из сел Белгород-Днестровского района Одесской области обнаружили тело 9-летней девочки. Это произошло в пятницу 23 ноября, информирует РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Отмечается, что на теле ребенка заметны признаки насилия. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства смерти девочки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи.

"По имеющейся информации, погибшая - местная жительница, 2009 года рождения", - отметили в пресс-службе полиции.

Как сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, полиция задержала мужчину, которого обоснованно подозревают в убийстве девочки.

 

Фото: дом, в котором нашли погибшую (od.npu.gov.ua)

Напомним, 13 ноября, в селе Большая Знаменка Каменско-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар на площади 70 кв. м. В результате от отравления продуктами горения погибли три ребенка. По факту гибели трех детей от отравления угарным газом полиция открыла уголовное производство.

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