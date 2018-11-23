У покинутому будинку Одеської області поліція виявила тіло 9-річної дівчинки

Фото: будинок, у якому знайшли загиблу (od.npu.gov.ua)

Правоохоронці повідомляють про ознаки насильницької смерті дитини

В покинутому будинку одного із сіл Білгород-Дністровського району Одеської області виявили тіло 9-річної дівчинки. Це сталося у п'ятницю 23 листопада, інформує РБК-Україна із посиланням на поліцію Одеської області.

Зазначається, що на тілі дитини помітно ознаки насилля. Поліція наразі встановлює обставини смерті дівчинки. На місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи.

"За наявною інформацією, загибла - місцева жителька, 2009 року народження", - зазначили у прес-службі поліції.

Як повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, поліція затримала чоловіка, якого обгрунтовано підозрюють у вбивстві дівчинки.

Фото: будинок, у якому знайшли загиблу (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 13 листопада, у селі Велика Знам'янка Каменсько-Дніпровського району у приватному житловому будинку виникла пожежа на площі 70 кв. м. В результаті цього від отруєння продуктами горіння загинули три дитини. За фактом загибелі трьох дітей від отруєння чадним газом поліція відкрила кримінальне провадження.