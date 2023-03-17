Забродський отримав посаду у керівництві ЗСУ

В партії привітали рішення про призначення Забродського в ЗСУ.

"Настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни як Михайло - на вагу золота. Такими як він пишалася б будь-яка команда", - додали в прес-службі.

Раніше РБК-Україна писало, що Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.

Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.