Забродский получил должность в руководстве ВСУ

В партии приветствовали решение о назначении Забродского в ВСУ.

"Настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеха решающего контрнаступления на русскую. На фронте он сейчас действительно куда нужнее, потому что такие опытные и смелые воины как Михаил - на вес золота. Такими как он гордилась бы любая команда", - добавили в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина писала, что Забродский написал заявление о сложении мандата по собственному желанию.

Михаил Забродский - генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.