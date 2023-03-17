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Забродский получил должность в руководстве ВСУ

Фото: Михаил Забродский, первый замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке (Getty Images))
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" генерал-лейтинант Михаил Забродский получил должность в руководстве Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В партии приветствовали решение о назначении Забродского в ВСУ.

"Настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеха решающего контрнаступления на русскую. На фронте он сейчас действительно куда нужнее, потому что такие опытные и смелые воины как Михаил - на вес золота. Такими как он гордилась бы любая команда", - добавили в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина писала, что Забродский написал заявление о сложении мандата по собственному желанию.

Михаил Забродский - генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.

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Вооруженные силы Украины