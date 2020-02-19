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Забродский про эскалацию на Донбассе: враг 30 минут обстреливал наши позиции

Новости » Политика     19.02.2020 - 19:43
Забродский про эскалацию на Донбассе: враг 30 минут обстреливал наши позиции
Фото: Михаил Забродский (из открытых источников)

Нардеп рассказал подробности закрытого заседания комитета нацбезопасности и обороны ВР

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский рассказал о подробностях закрытого заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной рады по факту эскалации на Донбассе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В частности, Забродский подчеркнул, что "противник около 30 минут безнаказанно вел огонь по нашим позициям".

"Только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар", - уточнил нардеп.

По словам представителя Генштаба, военным пришлось оставить несколько наблюдательных пунктов. Эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны.

Также Забродский сообщил, что информация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены.

К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по национальной безопасности Рады проведет повторное заседание из-за эскалации на Донбассе.

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов в районе, где накануне произошло наступление боевиков. Миссия уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Утром 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный. В результате боя погиб один украинский военный и 5 бойцов ООС получили ранения. Наступление осудили США, ЕС и ряд других стран. Европейский союз призвал Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков.

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