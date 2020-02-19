Забродський про ескалацію на Донбасі: ворог 30 хвилин обстрілював наші позиції

Фото: Михайло Забродський (з відкритих джерел)

Нардеп розповів подробиці закритого засідання комітету нацбезпеки і оборони ВР

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський розповів про подробиці закритого засідання комітету національної безпеки і оборони Верховної ради за фактом ескалації на Донбасі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ЄС".

Зокрема, Забродський підкреслив, що "противник близько 30 хвилин безкарно вів вогонь по наших позиціях".

"Тільки після цього артилерія змогла завдати удару у відповідь", - уточнив нардеп.

За словами представника Генштабу, військовим довелося залишити кілька спостережних пунктів. Ця інформація спростовує попередні заяви керівництва Генштабу і Міноборони.

Також Забродський повідомив, що інформація про жертви підтвердилася: один наш військовослужбовець загинув, четверо поранені.

На жаль, представник Генштабу не зміг пояснити, як так вийшло, що при організованому відступі тіло нашого військового залишилося в зоні проведення бою. В результаті чого, воно зараз в руках противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з національної безпеки Ради проведе повторне засідання через ескалацію на Донбасі.

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 2300 вибухів в районі, де напередодні стався наступ бойовиків. Місія уточнює стан ситуації з безпекою в цьому районі.

Вранці 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське і Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий і 5 бійців ООС отримали поранення. Наступ засудили США, ЄС і ряд інших країн. Європейський союз закликав Росію вплинути на підконтрольних їм бойовиків.