Заборонили в’їзд до ЄС? Покрокова інструкція, як діяти під час воєнного стану

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження воєнного стану тисячі українців стикаються з проблемами виїзду за кордон. Особливо це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, щодо яких діють обмеження.
Як діяти, якщо прикордонники заборонили в’їзд до ЄС для РБК-Україна пояснив керуючий партнер "Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий.
Серед основних причин - невідповідність документів, недостатнє обґрунтування мети поїздки або порушення візового режиму. В умовах воєнного стану все частіше відмови пов’язані з обмеженнями, визначеними Указом президента №64/2022.
"Чоловікам варто бути особливо уважними: навіть якщо у вас є законні підстави для виїзду, прикордонники можуть вимагати підтвердження через реєстри "Оберіг" чи "Шлях", - зазначає юрист.
Перший крок - вимагайте письмове рішення про відмову. Це передбачено українським законом "Про прикордонний контроль" та Шенгенським кодексом про кордони.
У документі мають бути зазначені:
"Без цього документу неможливо розпочати процедуру оскарження. Ввічливо попросіть його одразу на пункті пропуску", - радить Курявий.
Адвокат зазначає, що оскаржити рішення прикордонників можна двома способами:
"У суді важливо довести, що прикордонники діяли всупереч законодавству - наприклад, не перевірили актуальні дані у реєстрах або проігнорували дозвіл ТЦК", - пояснює юрист.
Дані в реєстрі "Оберіг" мають бути актуальними, особливо якщо ви виключені з військового обліку.
Документи про бронювання мають бути внесені до "Шляху".
Пільгові категорії (багатодітні батьки, супровід осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів) повинні мати належно оформлені документи.
Відмова від прикордонників ЄС: потрібно довести законність виїзду з України. Звертайтесь до прикордонного органу країни, а в разі відмови - до суду.
Якщо ви вирішили поїхати до якоїсь із Європейських країн, оновіть документи у ТЦК, ВЛК, внесіть дані до реєстрів. Також перевіряйте умови в’їзду на порталі МЗС.
Уникайте підроблених документів - це загрожує кримінальною відповідальністю. Якщо виникне конфліктна ситуація, звертайтесь до юриста, який спеціалізується на міграційних справах.
"Не варто здаватися після першої відмови. Якщо ви маєте законне право на виїзд - його можна відстояти. Головне - діяти грамотно і вчасно", - підсумовує Олександр Курявий.
Нагадаємо, в Україні у 2025 році змінили правила перетину кордону для окремих категорій чоловіків віком 18-60 років. Водії медичних і гуманітарних вантажів тепер можуть виїжджати лише на загальних підставах - через систему "Шлях" більше не пускають.
Для митців та медійників запровадили нові умови - виїзд можливий лише за наявності офіційних листів від Мінкульту або Мінцифри та підтвердних документів. Також уряд розширив перелік військовозобов'язаних, які мають право на виїзд, зокрема для родичів загиблих військових.
РБК-Україна також писало, що під час воєнного стану чоловіки й жінки, які є військовозобов’язаними, мають обмеження на виїзд за кордон. Водночас існує перелік винятків - для заброньованих працівників, осіб з інвалідністю, батьків трьох і більше дітей, самотніх вихователів, доглядальників хворих родичів, а також родин людей з інвалідністю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.