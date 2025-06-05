Заборонили в’їзд до ЄС? Покрокова інструкція, як діяти під час воєнного стану

Найчастіші причини відмови

Серед основних причин - невідповідність документів, недостатнє обґрунтування мети поїздки або порушення візового режиму. В умовах воєнного стану все частіше відмови пов’язані з обмеженнями, визначеними Указом президента №64/2022.

"Чоловікам варто бути особливо уважними: навіть якщо у вас є законні підстави для виїзду, прикордонники можуть вимагати підтвердження через реєстри "Оберіг" чи "Шлях", - зазначає юрист.

Отримайте письмове рішення

Перший крок - вимагайте письмове рішення про відмову. Це передбачено українським законом "Про прикордонний контроль" та Шенгенським кодексом про кордони.

У документі мають бути зазначені:

дата та місце відмови;

причина;

порядок оскарження.

"Без цього документу неможливо розпочати процедуру оскарження. Ввічливо попросіть його одразу на пункті пропуску", - радить Курявий.

Як оскаржити відмову

Адвокат зазначає, що оскаржити рішення прикордонників можна двома способами:

Адміністративним шляхом. Скаргу подають до Держприкордонслужби України або відповідного органу країни ЄС. Варто додати документи, що підтверджують право на виїзд: довідку ВЛК, бронювання, дозвіл ТЦК. Термін подання - 30 днів.

Скаргу подають до Держприкордонслужби України або відповідного органу країни ЄС. Варто додати документи, що підтверджують право на виїзд: довідку ВЛК, бронювання, дозвіл ТЦК. Термін подання - 30 днів. Судовий порядок. Позов подається до окружного адміністративного суду (в Україні) або до суду країни ЄС. Додайте копію рішення про відмову та докази законності вашого виїзду. Можна подати клопотання про зупинення дії рішення.

"У суді важливо довести, що прикордонники діяли всупереч законодавству - наприклад, не перевірили актуальні дані у реєстрах або проігнорували дозвіл ТЦК", - пояснює юрист.

Що варто врахувати під час воєнного стану

Дані в реєстрі "Оберіг" мають бути актуальними, особливо якщо ви виключені з військового обліку.

Документи про бронювання мають бути внесені до "Шляху".

Пільгові категорії (багатодітні батьки, супровід осіб з інвалідністю, студенти іноземних вишів) повинні мати належно оформлені документи.

Відмова від прикордонників ЄС: потрібно довести законність виїзду з України. Звертайтесь до прикордонного органу країни, а в разі відмови - до суду.

Поради юриста

Якщо ви вирішили поїхати до якоїсь із Європейських країн, оновіть документи у ТЦК, ВЛК, внесіть дані до реєстрів. Також перевіряйте умови в’їзду на порталі МЗС.

Уникайте підроблених документів - це загрожує кримінальною відповідальністю. Якщо виникне конфліктна ситуація, звертайтесь до юриста, який спеціалізується на міграційних справах.

"Не варто здаватися після першої відмови. Якщо ви маєте законне право на виїзд - його можна відстояти. Головне - діяти грамотно і вчасно", - підсумовує Олександр Курявий.