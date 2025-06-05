Запретили въезд в ЕС? Пошаговая инструкция, как действовать во время военного положения

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения военного положения тысячи украинцев сталкиваются с проблемами выезда за границу. Особенно это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых действуют ограничения.
Как действовать, если пограничники запретили въезд в ЕС для РБК-Украина объяснил управляющий партнер "Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый.
Среди основных причин - несоответствие документов, недостаточное обоснование цели поездки или нарушение визового режима. В условиях военного положения все чаще отказы связаны с ограничениями, определенными Указом президента №64/2022.
"Мужчинам стоит быть особенно внимательными: даже если у вас есть законные основания для выезда, пограничники могут требовать подтверждения через реестры "Оберіг" или "Шлях", - отмечает юрист.
Первый шаг - требуйте письменное решение об отказе. Это предусмотрено украинским законом "О пограничном контроле" и Шенгенским кодексом о границах.
В документе должны быть указаны:
"Без этого документа невозможно начать процедуру обжалования. Вежливо попросите его сразу на пункте пропуска", - советует Курявый.
Адвокат отмечает, что обжаловать решение пограничников можно двумя способами:
"В суде важно доказать, что пограничники действовали вопреки законодательству - например, не проверили актуальные данные в реестрах или проигнорировали разрешение ТЦК", - объясняет юрист.
Данные в реестре "Оберіг" должны быть актуальными, особенно если вы исключены из воинского учета.
Документы о бронировании должны быть внесены в "Шлях".
Льготные категории (многодетные родители, сопровождение лиц с инвалидностью, студенты иностранных вузов) должны иметь надлежащим образом оформленные документы.
Отказ от пограничников ЕС: нужно доказать законность выезда из Украины. Обращайтесь в пограничный орган страны, а в случае отказа - в суд.
Если вы решили поехать в какую-то из Европейских стран, обновите документы в ТЦК, ВЛК, внесите данные в реестры. Также проверяйте условия въезда на портале МИД.
Избегайте поддельных документов - это грозит уголовной ответственностью. Если возникнет конфликтная ситуация, обращайтесь к юристу, который специализируется на миграционных делах.
"Не стоит сдаваться после первого отказа. Если вы имеете законное право на выезд - его можно отстоять. Главное - действовать грамотно и вовремя", - заключает Александр Курявый.
Напомним, в Украине в 2025 году изменили правила пересечения границы для отдельных категорий мужчин в возрасте 18-60 лет. Водители медицинских и гуманитарных грузов теперь могут выезжать только на общих основаниях - через систему "Шлях" больше не пускают.
Для художников и медийщиков ввели новые условия - выезд возможен только при наличии официальных писем от Минкульта или Минцифры и подтверждающих документов. Также правительство расширило перечень военнообязанных, которые имеют право на выезд, в частности для родственников погибших военных.
РБК-Украина также писало, что во время военного положения мужчины и женщины, которые являются военнообязанными, имеют ограничения на выезд за границу. В то же время существует перечень исключений - для забронированных работников, лиц с инвалидностью, родителей трех и более детей, одиноких воспитателей, сиделок больных родственников, а также семей людей с инвалидностью.
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