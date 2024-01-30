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Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК

Фото: як українців пропонують карати за відмову прийти в ТЦК (facebook.com/zt.otck)
Автор: Дмитро Левицький

Новий законопроект про мобілізацію, внесений Кабміном сьогодні до Верховної ради, пропонує новий механізм покарання українців за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст відповідного законопроекту.

Що пропонує Кабмін

Так, згідно з текстом законопроекту, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до військкомату (ТЦК) у визначений в отриманій повістці термін, то його можуть затримати та доставити до ТЦК протягом 15 днів. Якщо затримання неможливе - тоді до нього через суд можуть бути вжиті заходи впливу.

Спочатку буде попередження

Але спочатку такий громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Вимога буде надсилатися керівником ТЦК протягом 5 днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

Днем отримання вимоги вважатиметься:

  • день вручення вимоги під розписку;
  • день отримання військкоматом повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету;
  • день проставлення на пошті відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин.

Після отримання вимоги військовозобов'язаний буде мати 10 календарних днів, щоб з'явитися до ТЦК.

Яким буде покарання

Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника наступні заходи впливу:

  • тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
  • тимчасове обмеження  праві керування транспортними засобами;
  • арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Вимога ТЦК може бути відкликана. Для цього в законопроекті передбачено декілька підстав:

  • виконання вимоги у повному обсязі;
  • прибуття до ТЦК;
  • рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Крім того, за громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін вніс до парламенту оновлений законопроект щодо мобілізації в Україні.

Як писало РБК-Україна, документ, серед іншого, пропонує дозволити мобілізацію правоохоронців. Зокрема, посадовців САП, НАБУ, БЕБ, прокуратури та поліції.

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ТЦКСудМобілізація в Україні