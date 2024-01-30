В Україні хочуть дозволити мобілізацію правоохоронців

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації. У ньому пропонується дозволити мобілізацію чиновників та правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт закону.

Зокрема у новому проекті закону пропонується встановити "облік" для всіх. Мова про те, щоб скасувати право на відстрочку для державних службовців.

Під мобілізацію можуть потрапити працівники Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, прокуратури, НАБУ, Служби судової охорони та Нацполіції.

"Державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" - 50% від військовозобов'язаних у кожному органі", - сказано в тексті.

Водночас голови міських та селищних, територіальних громад будуть мати бронювання від військової служби. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування також матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Мобілізація в Україні

Сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Водночас, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що у випадку мобілізації поліцейських може виникнути проблема з криміногенною ситуацією в країні. Втім у Нацполіції готові до такого рішення.

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