Запрет на выезд и арест активов. Как украинцев хотят наказывать за отказ прийти в ТЦК

Новый законопроект о мобилизации, внесенный Кабмином сегодня в Верховную раду, предлагает новый механизм наказания украинцев за отказ явиться по повестке в ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта.
Так, согласно тексту законопроекта, если военнообязанный или резервист не явится в военкомат (ТЦК) в определенный в полученной повестке срок, его могут задержать и доставить в ТЦК в течение 15 дней. Если задержание невозможно - тогда к нему через суд могут быть приняты меры воздействия.
Но сначала такой гражданин получит специальное требование от ТЦК. Требование будет направляться руководителем ТЦК в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете военнообязанного) или в бумажной форме заказным письмом по почте.
Днем получения требования будет считаться:
После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней, чтобы явиться в ТЦК.
Если гражданин не явится в ТЦК и после требования, тогда военкомат может обратиться в суд, чтобы тот принял в отношении нарушителя следующие меры воздействия:
Требование ТЦК может быть отозвано. Для этого в законопроекте предусмотрено несколько оснований:
Кроме того, за гражданами остается право обжаловать ограничения в судебном порядке.
Напомним, сегодня Кабмин внес в парламент обновленный законопроект по мобилизации в Украине.
Как писало РБК-Украина, документ, среди прочего, предлагает разрешить мобилизацию правоохранителей. В частности, должностных лиц САП, НАБУ, БЭБ, прокуратуры и полиции.
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