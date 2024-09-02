Заборона на угоди з нерухомістю для росіян: у Фінляндії пояснили необхідність

"Це необхідно для того, щоб запобігти ворожому впливу на Фінляндію зараз і в довгостроковій перспективі", - заявив він.

Хяккянен зазначив, що заборона не торкнеться осіб, які мають подвійне громадянство: російське та фінське. Також вона не буде стосуватися тих росіян, які мають постійне місце проживання у Фінляндії.

Він повідомив, що над законопроєктом, який планується представити в парламенті до кінця поточного року, Міністерством оборони Фінляндії працювало протягом літа 2024 року.

Міністр підкреслив, що Росія стала активніше використовувати різні засоби впливу, такі як саботаж та загрози для критично важливої інфраструктури, різних видів корпоративної власності. Він пояснив, що нерухомість не є виключенням.

Намагання РФ дестабілізувати Фінляндію у різних сферах спонукало до необхідності запровадження жорсткіших заходів, включаючи заборону на угоди з нерухомістю.

За даними міністра оборони Фінляндії, зараз в країні налічується близько 3 500 об'єктів нерухомості, яка належить росіянам.

Хоча в самому законопроєкті Росія не згадується, визначено критерії, за якими угоди з нерухомістю можуть бути повністю заборонені. Під них, за словами Хяккянена, підпадати може лише країна-сусід. У випадку Фінляндії, небезпеку для неї наразі становить лише РФ.

Міністр оборони повідомив, що наразі розробляється ще один законопроєкт, у рамках якого вивчають, як запобігти підозрілій діяльності росіян через оренду та інші операції через підставних осіб у сфері нерухомості.

Таким чином, заборона на угоди із нерухомістю для росіян буде включати два закони. За словами Хяккянена, це необхідно, щоб реалізація нововведень зайняла менше часу.