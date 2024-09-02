Запрет на сделки с недвижимостью для россиян: в Финляндии объяснили необходимость

Финляндия планирует ввести запрет на сделки с недвижимостью для граждан России. Это решение обосновывается интересами национальной безопасности, ведь после вторжения России в Украину в Европе участились призывы к усилению контроля над подобными операциями.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе", - заявил он.
Хяккянен отметил, что запрет не коснется лиц, имеющих двойное гражданство: российское и финское. Также она не будет относиться к тем россиянам, которые имеют постоянное местожительство в Финляндии.
Он сообщил, что над законопроектом, который планируется представить в парламенте до конца текущего года, Министерство обороны Финляндии работало в течение лета 2024 года.
Министр подчеркнул, что Россия стала активнее использовать разные средства влияния, такие как саботаж и угрозы для критически важной инфраструктуры, разных видов корпоративной собственности. Он объяснил, что недвижимость не исключение.
Попытки РФ дестабилизировать Финляндию в различных сферах побудили к необходимости более жестких мер, включая запрет на сделки с недвижимостью.
По данным министра обороны Финляндии, сейчас в стране насчитывается около 3500 объектов недвижимости, принадлежащей россиянам.
Хотя в самом законопроекте Россия не упоминается, определены критерии, по которым сделки с недвижимостью могут быть полностью запрещены. Под них, по словам Хяккянена, подвергаться может только страна-сосед. В случае Финляндии опасность для нее в настоящее время представляет только РФ.
Министр обороны сообщил, что в настоящее время разрабатывается еще один законопроект, в рамках которого изучают, как предотвратить подозрительную деятельность россиян через аренду и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости.
Таким образом, запрет на сделки с недвижимостью для россиян будет включать в себя два закона. По словам Хяккянена, это необходимо, чтобы реализация новшеств заняла меньше времени.
Недавно министр обороны Финляндии сообщал, что страна может разместить на своей территории войска нескольких стран НАТО на фоне угрозы безопасности со стороны РФ. В то же время финская пограничная служба получила новые возможности для контроля за передвижением лиц вблизи границы с Россией.
Ранее стало известно, что у границы с Россией Финляндия разместила бронетанковую бригаду НАТО численностью 4-5 тысяч человек.
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