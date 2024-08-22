Фінляндія посилює контроль на кордоні з Росією: будуть відстежувати телефони

Фінська прикордонна служба отримає нові можливості для контролю за пересуванням осіб поблизу кордону з Росією. Це стало можливим завдяки нещодавньому наданню дозволів на радіотехнічне спостереження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Необхідність посилення прикордонного контролю виникла через провокації РФ із мігрантами з арабських та африканських країн, які наприкінці 2023 року та на початку цього буквально "штурмували" фінські КПП.

Відтепер прикордонники зможуть відстежувати рух мобільних телефонів та інших пристроїв, що передають радіосигнали, як на фінській, так і на російській стороні кордону.

Командувач Прикордонної служби Юхо Ванхатало зазначив, що нові можливості значно покращать здатність служби реагувати на потенційні загрози, такі як контрабанда або нелегальне перетинання кордону. Він пояснив, що радіотехнічне спостереження не перехоплюватиме зміст радіопереговорів, а лише визначатиме розташування пристроїв, що передають сигнали.

Моніторинг також може охоплювати російську сторону кордону, що дозволить вчасно виявляти підозрілу активність. Це особливо важливо в контексті використання Росією біженців для створення криз на кордоні з Фінляндією.

Керівник відділу мобільних мереж Telia Finland Тімо Хіеталахті додав, що сигнал мобільного телефону можна виявити на відстані до 30-40 кілометрів за умови відсутності перешкод, що значно розширює можливості контролю.

Кордон Росії та Фінляндії

Восени минулого року Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням числа мігрантів із Сомалі та Іраку на своєму кордоні з Росією. На офіційні запроси щодо пояснення причин такого "напливу" мігрантів Кремль або не відповідав, або не визнавав своєї причетності.

Журналістське розслідування пізніше довело, що за напливом мігрантів стояли російські силові структури. Згідно із ним, в організації цій прикордонної кризи брали участь ті ж структури, що раніше провокували подібні ситуації на кордоні Польщі та Білорусі.

Кордон між Фінляндією та Росією був закритий. Це рішення діє і зараз. Також Фінляндія вирішила висилати до РФ мігрантів, яким вдається в незаконний спосіб потрапити на територію країни.