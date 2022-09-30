UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заборона на удари по Росії зброєю США стосується лише HIMARS, - Маркарова

Фото: Заборона на удари по Росії зброєю США стосується лише HIMARS (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Домовленість про незастосування американського озброєння для ударів по території РФ стосується лише РСЗВ HIMARS, а не всієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтер'ю посла України у США Оксани Маркарової "Європейській правді".

Дипломатка прокоментувала слова міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання щодо невикористання західної зброї для атак по РФ.

На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".

До слова, у серпні глава Міноборони інформував, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. До пакета окрім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.

РБК-Україна розкривало усі подробиці наступної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України