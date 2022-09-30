Заборона на удари по Росії зброєю США стосується лише HIMARS, - Маркарова

Домовленість про незастосування американського озброєння для ударів по території РФ стосується лише РСЗВ HIMARS, а не всієї техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтер'ю посла України у США Оксани Маркарової "Європейській правді".
Дипломатка прокоментувала слова міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання щодо невикористання західної зброї для атак по РФ.
На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".
До слова, у серпні глава Міноборони інформував, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.
Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. До пакета окрім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари.
РБК-Україна розкривало усі подробиці наступної допомоги.
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