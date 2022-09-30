Заборона на удари по Росії зброєю США стосується лише HIMARS, - Маркарова

Домовленість про незастосування американського озброєння для ударів по території РФ стосується лише РСЗВ HIMARS, а не всієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтер'ю посла України у США Оксани Маркарової " Європейській правді ".

Дипломатка прокоментувала слова міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання щодо невикористання західної зброї для атак по РФ.

На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".

До слова, у серпні глава Міноборони інформував, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.