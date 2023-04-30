"Заборона не розумна". Суд розблокував Telegram у Бразилії

Суддя скасував рішення про призупинення роботи Telegram у Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на g1.
(7 млн 321 тисячу гривень), нібито відмову компанії надавати поліції всі дані про неонацистів, які користуються соцмережею, зберігається.
Нагадаємо, 26 квітня, стало відомо, що в Бразилії суд заборонив Telegram, оскільки соцмережа відмовилася надавати дані про адміністраторів і учасників неонацистських груп.
Проте наступного дня Telegram оскаржив рішення бразильського суду щодо блокування соцмережі.
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