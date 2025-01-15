Заборона на прямі переговори з Путіним для України лишається чинною, - Сибіга

Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Європейській правді".
Журналіст запитав у Сибіги, яка наразі позиція Києва щодо прямих переговорів з Путіним, зокрема про те, що може постати питання у контексті намірів президента США Дональда Трампа "швидко закінчити війну", та чи залишається чинним рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним.
"Так, це рішення і зараз діє. Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне", - відповів Сибіга.
Міністр також заявив, що Україна вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе.
"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", - зазначив він.
У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
Україна та Росія наразі не ведуть мирних переговорів, але після перемоги Дональда Трампа на виборах у США з’явилися заяви про можливість їх відновлення у 2025 році.
Президент Зеленський наголосив, що спершу хоче отримати від Трампа гарантії. Водночас Лавров уже відхилив "мирні пропозиції" команди Трампа, хоча офіційних ініціатив із США ще не було.
Наприкінці листопада минулого року Сибіга наголошував, що РФ, попри постійні заяви, насправді не хоче миру у війні.
Також додамо, що у грудні експерти ISW зазначали, що Росія відкидає перегляд умов для переговорів з Україною.
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