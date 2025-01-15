Запрет на прямые переговоры с Путиным для Украины остается в силе, - Сибига

Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Европейской правде".
Журналист спросил у Сибиги, какая сейчас позиция Киева относительно прямых переговоров с Путиным, в частности о том, что может возникнуть вопрос в контексте намерений президента США Дональда Трампа "быстро закончить войну", и остается ли в силе решение СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным.
"Да, это решение и сейчас действует. По состоянию на сегодня это решение СНБО действует", - ответил Сибига.
Министр также заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.
"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - отметил он.
В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
Украина и Россия пока не ведут мирных переговоров, но после победы Дональда Трампа на выборах в США появились заявления о возможности их возобновления в 2025 году.
Президент Зеленский подчеркнул, что сначала хочет получить от Трампа гарантии. В то же время Лавров уже отклонил "мирные предложения" команды Трампа, хотя официальных инициатив из США еще не было.
В конце ноября прошлого года Сибига отмечал, что РФ, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира в войне.
Также добавим, что в декабре эксперты ISW отмечали, что Россия отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной.
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