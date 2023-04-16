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Заборона на імпорт зерна з України. В ЄС відреагували на рішення Польщі та Угорщини

Фото: в ЄС відреагували на рішення Польщі та Угорщини щодо зерна з України (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейська комісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт українського зерна та продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Брюсселі додали, що "у такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС".

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно заборонив ввозити зерно та інше продовольство з України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що це питання будуть намагатися узгодити з польською стороною найближчими днями.

Крім того, після Польщі про заборону імпорту українського зерна заявила Угорщина. Заборона була введена щонайменше до 30 червня.

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