Запрет на импорт зерна из Украины. В ЕС отреагировали на решения Польши и Венгрии

В Брюсселе добавили, что "в столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС".

Напомним, правительство Польши официально запретило ввозить зерно и другую продовольствие из Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что этот вопрос будут пытаться согласовать с польской стороной в ближайшие дни.

Кроме того, после Польши о запрещении импорта украинского зерна заявила Венгрия. Запрет был введен по меньшей мере до 30 июня.

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