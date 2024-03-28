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Заборона на експорт газу перешкоджає інвестиціям у газовидобуток, - нардеп

Четвер 28 березня 2024 18:25
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Заборона на експорт газу перешкоджає інвестиціям у газовидобуток, - нардеп Фото: заборона на експорт газу перешкоджає інвестиціям у газовидобуток (GeetyImages)
Автор: Олександр Мороз

Діюча в Україні заборона на експорт природного газу створює перешкоди для інвестицій у газовидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету ВР з енергетики Андрія Жупаніна.

"До кінця року Україна може розпочати експорт газу власного видобутку в Європу, якщо заборону, що була введена на початку війни, буде скасовано або термін її дії закінчиться", - сказав він.

Жупанін додав, що рішення про скасування заборони залежить від внутрішнього попиту на ресурс.

Також він розповів, що заборона на експорт негативно впливає на інвестиційний клімат галузі. "Заборона створює додаткові перешкоди для інвестицій у місцевий видобуток", - пояснив нардеп.

Також Жупанін наголосив, що після того, як Німеччина впровадила плату за нейтралітет імпорт газу із західних країн Європи став дорожче для країн центральної Європи. І в такому випадку Україна може скористатися цим, щоб заробити додаткові кошти на різниці цін.

Раніше у Верховній раді вирішили звернутися до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та Кабінету міністрів України щодо питання скасування заборони на експорт природного газу.

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