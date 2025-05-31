Заборона діє з 18-ти, але підлітків не випускають? Як юнакам перетинати кордон без проблем

Раніше ми писали про те, що з 10 лютого перетин кордону з Угорщиною відбувається за новими правилами.

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